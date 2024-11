Diesen 3 Sternzeichen schenkt der Wassermann-Mond ab dem 09.11.2024 ein großartiges Wochenende!

Sie haben die Woche über hart gearbeitet, lieber Stier. Am Samstag wird es Zeit für Erholung. Sie können ein Wellnesscenter besuchen, wo Ihnen der Duft von ätherischen Ölen und der Klang von sanfter Musik guttut! Oder tauchen Sie einfach zu Hause in Ihre persönliche Wohlfühlwelt ein. Tun Sie an diesem Tag nur das, worauf Sie Lust haben. Diese Auszeit hilft Ihnen, Kraft für die bevorstehende Woche zu schöpfen.

Am Sonntag bringt der Fische-Mond Ihre kreative Seite zum Vorschein. Sie sprühen nur so vor tollen Ideen, die auch in Ihrem Umfeld gut ankommen. Diese kreativen Energien bereichern auch Ihre Beziehungen. Freuen Sie sich auf romantische Stimmung, die Sie vielleicht vielleicht schon länger vermisst haben. Ein Treffen mit einem geliebten Menschen wird sie beide näher zusammenbringen. Genießen Sie diesen inspirierenden Tag!

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten und werden Sie aktiv! Was Sie an diesem Wochenende beschließen, wird Ihnen gelingen und Sie bereuen Ihre Entscheidung nicht.