Direktläufiger Mars ab dem 24.02.2025: Dieser kosmische Energieschub sorgt für neue Chancen!

In der Nacht vom 23. auf den 24. Februar 2025 um 03:00 Uhr wird Mars wieder direktläufig. Er beendet damit eine elfwöchige Rückläufigkeit, die am 7. Dezember 2025 begonnen hat. Im Gegensatz zu anderen Planeten wird Mars nicht allzu häufig rückläufig und bleibt dann wieder für eine sehr lange Zeit bei seinem Tempo.

Das nächste Mal wird er erst am 10. Januar 2027 langsamer als die Erde, was wir hier als Rückläufigkeit wahrnehmen und bezeichnen. Wir haben also fast zwei Jahre Zeit, um die Vorzüge eines direktläufigen Mars zu genießen!

