Direktläufiger Uranus ab dem 30. Januar 2025: Jetzt beginnt eine Zeit des Wandels!

Am 1. September 2024 wechselte Uranus das letzte Mal die Richtung. Zumindest vermeintlich, denn eigentlich sagt die Rück- oder Direktläufigkeit eines Planeten nur aus, wie wir seine Bewegung von der Erde aus wahrnehmen. In Wirklichkeit kreisen Planeten tatsächlich immer in der gleichen Richtung um die Sonne und ändern lediglich ihre Geschwindigkeit.

Während der letzten fünf Monate war die sonst so kraftvolle transformative Energie des Planeten gehemmt. In Uranus rückläufigen Phasen, neigen wir dazu, unser Tempo zu drosseln. Es geht weniger um Fortschritt und den Mut zu großen Veränderungen, sondern mehr um Reflexion und einen Moment der Achtsamkeit. Jetzt, wo Uranus wieder direktläufig wird, verändert sich auch seine Wirkung auf uns!

