Merkur im Wassermann ab 28.01.2025: Diese 3 Sternzeichen lässt er jetzt Berge versetzen!

Wassermänner sind individuelle Freigeister, die über eine große Portion Kreativität verfügen und sich gerne frei entfalten. Das Luftzeichen besitzt aber auch analytisches Geschick und setzt sich, trotz seines Rufs als Eigenbrötler, stark für seine Mitmenschen ein.

Merkur, der Planet für Kommunikation, Technik und Verstand, und der intellektuelle Wassermann verstehen sich sehr gut miteinander. Diese Konstellation versorgt uns mit neuer Antriebskraft und frischen Ideen. Auch das technische Verständnis wird dank dieser Verbindung gestärkt und die Konzentration fällt leichter.

Dieser Merkur spornt dazu an, die Komfortzone zu verlassen und auch mal über den Tellerrand hinaus zu denken. Auch Problematiken, die bisher unlösbar wirkten, lassen sich nun mit innovativen Mitteln lösen und neue Erfindungen, vor allem im technischen Bereich, sind möglich.

Merkur im Wassermann lässt die eigene Kreativität frei fließen und wir können uns in den nächsten Wochen vollkommen entfalten. Das Interesse an Kunst und Kultur wächst zusätzlich und so manches Sternzeichen könnte in dieser Zeit seine eigenen, fantasievollen Ideen frei ausleben und mit einem kreativen Hobby durchstarten. Auch gesellschaftliche Veränderungen und Verbesserungen sind möglich, die vom aktuellen Pluto im Wassermann noch zusätzlich vorangetrieben werden.

Die Kommunikation gestaltet sich mit diesem Merkur-Einfluss sehr offen und die Neugierde an unseren Mitmenschen wächst.Dadurch verlaufen Gespräche sehr informativ und spannend und wir haben Spaß am intellektuellen Austausch. Auch für abenteuerliche Unternehmungen und spontane Urlaube in ferne Länder können wir uns jetzt ganz besonders begeistern.

Warum vor allem Widder, Waagen und Schützen unter dem Wassermann-Merkur zu Höchstleistungen fähig sind, erfahren Sie hier.