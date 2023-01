Der Februar 2023 bringt viele positive Entwicklungen mit sich. Zum einen sind nun alle Planeten bis zum 20. April 2023 direktläufig, zum anderen wirkt der Vollmond im Löwen am 5. Februar 2023 und verleiht Ihnen Mut und Stärke. Sie sind also gewappnet für die Energien, die Ihnen Merkur, Venus und Co. schicken und wissen mit Ihnen umzugehen. Drei Sternzeichen profitieren dabei im Februar ganz besonders von den günstigen Konstellationen.

Das Monatshoroskop für Februar 2023 für alle Sternzeichen

Widder haben Erfolg auf ganzer Linie

Ihr Herrscherplanet Mars meint es im Februar gut mit Ihnen, lieber Widder. Sie haben Kraft und Ausdauer. Das bleibt auch so, wenn Sie sich in den kommenden Wochen genügend an der frischen Luft aufhalten. Das kurbelt auch Ihre kreative Ader an. Doch nicht nur Mars greift Ihnen unter die Arme, auch Merkur ist auf Ihrer Seite und bringt, was Ihre Finanzen angeht, Licht ins Dunkle. Liebesplanet Venus wiederum sorgt für große Gefühle. Insbesondere um den 20. Februar herum sind die Flirtchancen besonders gut. Sollten Sie bereits in einer Beziehung sein, sollten Sie sich unbedingt mehr Zeit für ein paar romantische Stunden nehmen.

Zwillinge profitieren dank Jupiter

Sollten Sie bisher noch nicht vergeben sein, lieber Zwilling, dann kann sich das jetzt ändern. Venus hat ihre Finger mit im Spiel. Mit ihrer Hilfe könnten Sie im Februar auf einen Menschen treffen, der Ihr Herz im Sturm erobert. Doch auch, wenn Sie schon in festen Händen sind, sehen die kommenden Wochen sehr rosig für Sie aus. Kleine Streitereien, sollten sie denn vorkommen, sind schnell überwunden. Insgesamt wird es sehr harmonisch. Im Job ist es wiederum Jupiter, der Ihnen Tür und Tor öffnet. Sie wissen jetzt ganz genau, was Sie zu tun haben, um erfolgreich zu sein. Es geht mit voller Kraft voraus. Achten Sie aber vor lauter Erfolg bitte immer gut auf Ihre körperliche und geistige Gesundheit. Auch, wenn Sie sich ein bisschen mehr zu ausreichend Bewegung überreden müssen, es lohnt sich.

Wassermänner packen richtig an

Bei Ihnen stehen ab dem 20. Februar 2023, alle Zeichen auf Liebe, lieber Wassermann. So leidenschaftlich ging es schon lange nicht mehr zu. Danken Sie dafür Liebesplanet Venus. Mars tut jetzt sowohl Ihrer Gesundheit als auch Ihrer Karriere gut. Sie sind selbstsicher und Ihre Meinung wird geschätzt. Wiederholt glänzen Sie im Februar mit guten Ideen und sorgen so dafür, dass man Sie auf dem Schirm hat. Neue Projekte können Sie mit gutem Gewissen übernehmen, da Sie ausreichend Energie haben, um allem gerecht zu werden. Stolpersteine? Fehlanzeige! Bei Ihnen geht es im Februar 2023 steil bergauf und Sie kommen dabei nicht mal aus der Puste.

