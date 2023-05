Donnerstag

Uranus legt die Nerven blank

Der Mond verbindet sich mit Uranus in Opposition. Da steht man unter einer stärkeren nervlichen Belas­tung, man verträgt Stress und Hektik gar nicht, das Nervenkostüm ist sehr dünn, man kann sehr schlecht einschlafen. Mit einer Maltherapie, mit Yoga oder einer Atemtherapie kann das seelische Gleichgewicht wieder gefunden werden. Gönnen Sie sich am Abend ein entspannendes Lavendelbad. Der Waage-Mond gefährdet die Zeichen mit Waage-, Steinbock-, Krebs- und Widder-Energie. Man erkrankt jetzt auch leichter an Blase und Nieren. Halten Sie deshalb Unterleib und den Nierenbereich warm.

Tipp des Tages: Zum Frühstück gibt es heute ein Müsli.

