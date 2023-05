Die Blase macht Probleme

Der Mond befindet sich im Skorpion, was die Gefahr erhöht, an einer Blasen­entzündung zu erkranken. Vermeiden Sie Unterkühlung. Kräuter wie Brennnessel, Birkenblätter und Schachtelhalm entfalten ihre Wirkung besonders gut. Operationen im Bereich der Ausscheidungsorgane sollten nur in dringenden Fällen erfolgen. Sitzbäder mit Salbeiblättern helfen bei Entzündungen der Blase. Neptun in den Fischen schwächt das Immunsystem von Schütze-, Zwillinge-, Jungfrau- und Fische-Energie. Beugen Sie rechtzeitig vor. Essen Sie viel frisches Obst und Gemüse.

Tipp des Tages: Trinken Sie viel Wasser oder Kräutertee.

