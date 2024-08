Drei chinesische Sternzeichen erleben den wunderschönsten August 2024!

Auch bei Ihnen ist im August nichts von mangelnder Motivation oder Müdigkeit zu spüren. Sie schreiten mit Leichtigkeit durch die kommenden Wochen, lieber Hase. Im Job haben Sie den Durchblick und sind immer zur Stelle, wenn es ein Problem zu lösen gilt. Wenn es mal stressig wird, können Sie damit umgehen und geraten nichts ins Straucheln.

Was die Liebe angeht, entwickeln sich bei Ihnen die Dinge eventuell etwas anders, als bei den Ratten. Für Singles stehen die Chancen wundervoll für einen neuen Anfang. Es könnte da schon eine Person in Ihrer Nähe geben, die Sie bisher nur nicht so wahrgenommen haben. Als vergebener Hase sehen Sie die Dinge im August jetzt klarer und wissen, was Sie wollen und was nicht. Das kann zu Veränderungen führen, die erst einmal schmerzen können. Auf lange Sicht wird es Sie jedoch befreien.

Ihr Tipp für den August: Behalten Sie den Überblick und gehen Sie die Dinge nacheinander an.