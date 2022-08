Der Supermond im Steinbock mit seinen starken Energien liegt gerade hinter uns, da dürfen sich drei Sternzeichen auch schon wieder auf ein grandioses Wochenende freuen.

Am Samstagmorgen gibt es am Wochenende ab 16. Juli 2022 noch eine Mondpause. Doch diese ist ab 10:19 Uhr vorbei und verhagelt Ihnen so nicht die Stimmung. Dann steht der Mond im Zeichen Fische und sorgt unter anderem für tiefe Gefühle.

Das Sommer-Horoskop 2022: Jupiter schenkt Sommerglück!

Zwillinge sind kreativ

Hat es Sie schon lange in den Fingern gejuckt und Sie wollten Ihre Wohnung schön und frisch für den Sommer gestalten, lieber Zwilling? Dann ist dieses Wochenende perfekt dafür geeignet, Ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Starten Sie mit einer Grundreinigung, die Ihnen in den kommenden Wochen die allgemeine Putzzeit verkürzt. Dann geht es weiter mit dem wirklich spaßigen Teil: dem Dekorieren. Toben Sie sich aus und bringen Sie sommerliche Töne in Ihr Zuhause, das hebt die Stimmung auch noch über dieses Wochenende hinaus.

Auch gut für Ihre Laune sind insbesondere am Samstag Musik und Kunst. Also tanzen Sie durch Ihre Wohnung oder planen Sie einen Theaterbesuch. Das wird Ihre Seele geradezu beflügeln.

Am Sonntag, 17. Juli 2022, können Sie sich einfach zurücklehnen und die Dinge auf sich zukommen lassen. Wenn Sie die Chance haben, in der Natur zu entspannen, dann nutzen Sie das aus. So können Sie das Wochenende wunderbar entspannt bis zum Schluss genießen.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Nehmen Sie die Ruhe an, die Ihnen der Mond im Zeichen Fische schenkt.

Alles über das Sternzeichen Zwillinge - 21.05. bis 21.06.

Skorpione erleben große Gefühle

Die Energien des Zeichens Fische führen bei Ihnen, lieber Skorpion, an diesem Wochenende dazu, dass Sie Emotionen sehr stark empfinden. Es könnte sogar sein, dass Sie einem eventuellen Schwarm Ihre Gefühle gestehen. Trauen Sie sich ruhig!

Sollten Sie in einer Beziehung sein, ist dieser Tag ideal, um ihn mit Ihrem Schatz zu verbringen. Gönnen Sie sich schöne Stunden der Zweisamkeit und genießen Sie die Nähe des anderen.

Der 17. Juli wird für Sie dann der beste Tag der ganzen Woche! Sie fühlen sich rundum wohl und lassen gar keinen Stress aufkommen. Nehmen Sie diese Stimmung mit in die neue Woche.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Die Natur ist an diesem Wochenende Ihr bester Freund.

Alles über das Sternzeichen Skorpion - 24.10. bis 22.11.

Wassermänner haben viel vor

Aber genau das macht ihr Wochenende so erfüllend. Sie haben schöne Pläne und jetzt auch die Energie und die Zeit, sie in die Tat umzusetzen. So ein Ausflug tut Ihrer Laune auch noch in ein paar Tagen gut. Sie profitieren davon, wenn Sie sich frei machen von Ihren Verpflichtungen und einfach eine schöne Zeit haben - vielleicht auch zusammen mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin.

Der Fische-Mond lässt auch bei Ihnen, lieber Wassermann, Ruhe einkehren. Lassen Sie es am Sonntag langsam angehen, treffen Sie sich mit Freunden oder genießen den Tag einfach allein, so wie es Ihnen eben passt.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Nutzen Sie Ihre entspannte Stimmung am Sonntagabend und schmieden Sie Pläne für die neue Woche. So kann montags kein Stress aufkommen, weil sie schon vorbereitet sind.

