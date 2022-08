Das große Vollmond-Horoskop für 13. Juli 2022: Liebesträume werden jetzt wahr!

Im Juli sind wir in der Mitte der hoch romantischen Krebszeit angelangt. Licht und Wärme stimulieren unsere Gefühle, wir genießen die Liebe noch intensiver als sonst. Und der Vollmond im Zeichen Steinbock am 13. Juli 2022 sorgt dafür, dass die Liebe ein Genuss ohne Reue wird: Das bodenständige Erdzeichen hilft, wahre Liebe zu erkennen und sie zu festigen. Ganz gleich, ob Sie liiert sind oder Single: Diese Woche zeigt sich, auf welchen Menschen Sie bauen können und ob Ihre Liebe beständig ist.

Krebs-Saison ab 22. Juni 2022: Jetzt erwartet uns ein Feuerwerk der Liebe!

Der Kosmos wirft Liebesfragen auf

Der Höhepunkt der Krebsperiode ist nun fast überschritten. Diese Woche leitet die letzte Dekade dieser gefühlsintensiven Jahresphase ein. Es ist also auch für Sie an der Zeit, sich über die eigenen Emotionen klar zu werden und sich zu überlegen, mit wem Sie nicht nur einen Sommer lang, sondern durch Ihr gesamtes Leben tanzen wollen. Ist der Partner oder die Gefährtin an meiner Seite wirklich der oder die Richtige für mich? Welcher meiner Flirts hat das Potential für eine verbindliche Beziehung? Wie finde ich in der Welt da draußen die einzig wahre Liebe? Solche und ähnliche Fragen drängen jetzt auf Beantwortung.

Die Sehnsucht nach langfristigem persönlichen Glück ist auch aus kosmischer Sicht in der Woche ab 11. Juli besonders intensiv, denn die sogenannten Langsamläufer Pluto, Saturn und Neptun – die die Geschicke der Gesellschaft lenken – haben den Rückwärtsgang eingelegt. Einerseits sorgt dies dafür, dass es etwas ruhiger im angespannten Weltenleben wird und sich Ihnen die Möglichkeit bietet, mehr als sonst in diesem trubeligen Jahr zur Ruhe zu finden. Anderseits fordern Sie diese Planeten, die für Transformation, Verantwortungsbewusstsein und kühne Träume stehen, dazu auf, sich über die Ereignisse des letzten halben Jahres Gedanken zu machen und zu überprüfen, wo Sie nun, zum Beginn der zweiten Jahreshälfte, stehen.

Der Steinbock-Vollmond bringt Ordnung in Ihre Beziehung

Haben sich ihre Wünsche bezüglich Glück, Erfolg und natürlich der Liebe erfüllt? Falls ja, dann gratulieren wir! Oder ist besonders in Sachen Liebe noch Luft nach oben? Dann ist jetzt die allerbeste Zeit des Jahres, um auch große Sehnsüchte nach langfristiger, verbindlicher Liebe wahr werden zu lassen. Denn am Mittwoch, 13. Juli 2022, steht der Steinbock-Vollmond ins Haus. Alljährlich bringt der Vollmond in diesem treuen, stabilen und realistischen Zeichen Ordnung in chaotische Flirtverhältnisse und unübersichtliche Beziehungen.

Um die Energie des anstehenden Vollmonds besonders gut für Ihre Zweckes zu nutzen, lohnt ein kleiner Blick zurück zum Jahresbeginn. Am 2. Januar fand nämlich der Neumond in Steinbock statt. Damals reiste auch die Liebesgöttin Venus durch das erdige Zeichen und ließ wahrscheinlich in Ihnen den Wunsch aufkommen, eine Beziehung zu leben, die sich durch gegenseitigen Respekt, aufrichtige Liebe und langfristige Verbindlichkeit hervortut. Seither ist viel geschehen und manche festen Vorsätze gingen vergessen.

Wenn nun Mittwoch, den 13. Juli, gegen 20:30 Uhr der Steinbock-Mond seine volle Strahlkraft erreicht, ist es an der Zeit, sich an sie zu erinnern und den aktuellen Stand Ihres Liebeslebens daraufhin zu überprüfen. Denn dieser Vollmond verleiht Ihnen den Mut, loszulassen, was sich nicht wirklich gut anfühlt, und trotz aller Ängste zu vertiefen, was Sie glücklich macht.

Die Glückstage aller Sternzeichen im Juli 2022

So nutzen Sie den Juli-Vollmond

Dies ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass sich die romantische Krebssonne und der pragmatische Steinbock-Mond am Himmel gegenüberstehen. Auch Liebesgöttin Venus hat – wie schon zu Anfang des Jahres – ein deutliches Wörtchen mitzuspielen. Sie ist die ganze Woche über in einem äußerst harmonischen Aspekt mit dem gestrengen Saturn – Herrscher des Steinbocks – verbunden.

Gemeinsam sorgen die beiden Gestirne dafür, dass Sie Ihre Beziehung nicht länger durch die rosarote Brille sehen. Stattdessen hilft Ihnen diese Konstellation, sich ehrlich zu den eigenen Gefühlen zu bekennen und sich den Konsequenzen zu stellen.

Ganz gleich, was das für Sie bedeutet – Götterbote Merkur, der derzeit ganz nahe der Krebssonne steht, hilft Ihnen, die richtigen Worte zu finden, wenn es denn gilt, den Menschen gegenüber Farbe zu bekennen, um die sich Ihre Gedanken beständig drehen. Ergreifen Sie also diese Woche die Chance und offenbaren Sie sich. Dann schenkt Ihnen dieser Vollmond eine Liebe, die nie zerbricht.

Lesen Sie jetzt Ihr persönliches Vollmond-Horoskop für Juli 2022.

Artikel und Social Media: iStock/jacoblund