Erich Bauer: Meine Therapie für Sie

"Wenn man sich auf die Technik des positiven Denkens bezieht, muss man wissen, dass die Umsetzung nicht so einfach ist, wie man vielleicht annimmt. Genauso argumentieren auch die Menschen, die mit der Technik „Wünsche an den Kosmos“ arbeiten. Es reicht nicht, seinen Wunsch auszusprechen oder ihn auf einen Zettel zu schreiben. Es gehört viel mehr dazu.

Nehmen wir an, eine Frau hat sich in einen Kollegen „verguckt“ und möchte so gerne, dass dieser Kollege ihre Gefühle erwidert. Dann reicht es nicht, sich vielleicht vor dem Einschlafen oder auch am Morgen nach dem Aufwachen diesen Wunsch in einem inneren Gespräch zu manifestieren, zum Beispiel so: „Ich hätte so wahnsinnig gerne, dass der Hans meine Gefühle erwidert.“ Das Geheimnis besteht darin, sich genau, ja regelrecht minutiös, auszumalen, wie die Erfüllung des Wunsches vor sich gehen soll. Die Frau in unserem Beispiel muss beinahe so etwas wie ein Drehbuch schreiben.

Das könnte folgendermaßen lauten: „Ich gehe am Morgen in mein Büro. Dabei komme ich am Schreibtisch von Hans vorbei. Er sitzt bereits vor seinem Computer. Wenn ich mich ihm nähere, geht von mir eine Magie aus, die Hans spürt. Er kann sich ihr nicht entziehen. Er muss reagieren. Und das wird so aussehen, dass er aufschaut und mir freundlich einen guten Morgen wünscht. Ich bleibe vor seinem Schreibtisch stehen. Jetzt lächelt er mich an.“

Das Gleiche gilt, wenn man sich mehr Geld wünscht. Es reicht nicht, zu sagen: „Ich hätte so gerne mehr Geld.“ Man muss dem Kosmos genau sagen, wie viel Geld man braucht, und, das ist besonders wichtig, wofür man dieses Geld benutzen möchte. Menschen, die mit dieser Technik arbeiten, behaupten, dass es auch wichtig ist, einen guten Zweck zu nennen. Wenn man also das Geld, um das man den Kosmos bittet, nur dazu benutzt, um sich selbst ein gutes Leben zu erlauben, wird die Wunscherfüllung vom Kosmos abgelehnt.

Mit anderen Worten: Man muss einerseits sehr genau sein und darf andererseits keine egoistischen Wünsche an den Kosmos richten. Zum Schluss noch, wann der richtige Zeitpunkt in dieser Woche für einen „Wunsch an den Kosmos“ stattfindet: Der Neumond im Schützen findet am Dienstag um 13.19 Uhr statt. Sie sollten möglichst exakt zu diesem Zeitpunkt dem Kosmos ihren detaillierten Plan vortragen. Was wünschen Sie sich und was haben Sie vor, wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht?"