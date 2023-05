Sie erfüllen sich einen großen Lebenstraum

Sie sind ein Glückskind dieser Nacht der Sternschnuppen. Der Merkur in starker Opposition und der Pluto verleihen Ihnen magische Kräfte, Wunschkräfte. Schicken Sie all das, was Sie sich schon lange erträumten, aber immer wieder hinausschoben, in den Himmel. Egal, ob es Ihnen im Moment vielleicht zu großartig, unrealistisch erscheint. Es geschehen Wunder.

Ihr Glück: Mal ganz abgesehen von der Wunschnacht haben Sie mit diesem Merkur und Pluto Glück im Spiel. Versuchen Sie es einfach, fordern Sie es heraus. Aber Sie können auch Ihren Lebenstraum durchsetzen, wenn Sie sich den Durchbruch Ihrer künstlerischen Arbeit wünschen. Mit diesem Pluto ist Ihnen die öffentliche Anerkennung sicher.

Ihr einmaliger Glücksmoment: Konzentrieren Sie sich ganz auf die Wunschnacht, setzen Sie darauf. Zusätzlich zu den übersinnlichen Energien spielt Ihnen Merkur die große Chance zu, endlich zu Geld zu kommen, die finanziellen Probleme zu überwinden.

Ihre Chance für eine Wende im Leben schenkt Ihnen der magische Pluto. Er wirkt auch noch am Sonntag (14.8.) wie ein guter Geist, wie ein Engel auf Ihr Leben. Ein einmaliger Zufall bringt die große Chance für den großen Erfolg und Liebe.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Fische

Ihr Liebeshoroskop 2016