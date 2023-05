Am 11. August ist es so weit. Die Wunder-Nacht der Sterne sorgt wieder für Glück und Freude!

Vergessen Sie, was geschehen ist, was Ihnen das Leben schwer machte, was Ihnen Probleme bereitet hat. Jetzt fällt reines Glück vom Himmel, direkt auf Sie zu. Alles wird leichter, besser, schöner.

Donnerstagnacht regnen die Sternschuppen auf Sie herab, die Ihre Wünsche erfüllen. Egal, welches Sternzeichen Sie auch haben. Ein wahres Feuerwerk der Chancen erhellt Ihre Tage - in dieser Zeit der besonderen magischen Kraft, die viel im Leben verändern kann.

Denn draußen im Kosmos haben sich auch noch Merkur und Pluto in einem beflügelnden Trigon zusammengetan. Lesen Sie in Ihrem Horoskop, was auf Sie ganz persönlich zukommt.

Was Sie am Himmel sehen, hat seit jeher schon die Menschheit fasziniert, angezogen, glitzernde Lichter regnen auf uns herab - die wir Sternschnuppen nennen. Auch wenn es nur Tausende von Staubkörnern sind, die auf die Erde niedergehen, für uns bleibt das Phänomen das schönste Feuerwerk des Sommers.

Ein Fest der Lebensfreude, der Hoffnungen, der Träume und der sehnlichsten Wünsche. Glück fällt vom Himmel, Ihr Glück, wenn in der Nacht vom 11. August der Meteorschauer auf Sie niedergeht und Sie Ihre Wünsche in den Kosmos schicken.

Der Merkur und Pluto haben sich oben am Himmel zusammengetan. Ein beflügelndes Trigon der Wunderkraft, das Ihnen hilft, den richtigen Weg zu finden. Sie kommen den Menschen näher, Sie finden die richtigen Worte für Ihre Gefühle. Haben aber auch einfach nur Glück, können Geld gewinnen, neue Geldquellen entdecken.

Sie müssen nur Ihre positiven Gedanken auf Ihre Sehnsüchte, auf Ihre Träume und Wünsche konzentrieren, während am Nachthimmel vor Ihren Augen ein kosmisches Schauspiel seinen Höhepunkt erreicht.

Nutzen Sie diesen Augenblick, gehen Sie hinaus in die Nacht, wenn der Himmel wolkenlos ist. Schicken Sie Ihren sehnlichsten Wunsch zum Himmel.

Wenn das Wetter nicht mitmacht, können Sie sich daheim bei einem persönlichen Ritual auf Ihre Träume konzentrieren. Ihre Gedankenkraft durchbricht jede auch noch so mächtige Wolkenfront am Himmel. Glauben Sie an sich.



