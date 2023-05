Sie haben das große Glück im Spiel

Freuen Sie sich auf die Nacht der Wunder, die neue Freude, neuen Optimismus in Ihr Leben trägt, den Sie lange vermissten, wenn Sie verbissen Ihrer Arbeit nachgingen. Die Wunschkraft der Sternschnuppen wird vom kosmischen Magier Pluto verstärkt, der aus Ihrem Sternzeichen leuchtet - und der Merkur auch noch im beflügelnden Trigon zu Ihnen. Sie haben übersinnliche Energie, schaffen alles.

Ihr Glück: Alles wird leichter, verspielter, lockerer, daran müssen Sie sich jetzt gewöhnen. Wo Sie verbissenen Ehrgeiz und äußerste Disziplin dahintersetzten, erledigt sich alles wie von selbst. Sie haben eine großartige Ausstrahlung, die viele Menschen einnimmt. Sie bekommen die Anerkennung, die Sie verdienen.

Ihr einmaliger Glücksmoment: Schalten Sie mal Ihren kühlen, vernünftigen Verstand aus und hören Sie auf Ihre Gefühle, die Sie so oft überhören, wenn Sie in der Nacht der Wunder Ihre Wünsche in den Himmel schicken. Denken Sie nicht weiter darüber nach, was sich erfüllen kann, sondern wünschen Sie sich, was Ihr Herz mit tiefer Sehnsucht erfüllt.

Ihre Chance für eine Wende im Leben schenkt Ihnen der magische Pluto. Sie müssen die feinen Zeichen erkennen, die Zufälle, die Ihnen die größten Chancen zuspielen. Glück im Spiel und Glück im Beruf. Wünsche erfüllen sich.

