Wassermann

Die große Liebe kommt in Ihr Leben

Die magische Konstellation zwischen dem klugen Merkur und dem Zauberer Pluto hat nur einen schwachen Einfluss auf Sie. Dafür wird jetzt Ihr Kampfgeist, Ihr Durchsetzungswille angetrieben, den Sie so selten zeigen. Weil Ihnen die ganze Mühe nicht wichtig erscheint, aber jetzt holt Mars im Sextil das Stärkste aus Ihnen heraus. Das wird auch Ihre Wunschkraft in der Nacht der Sternschnuppen am Donnerstag beflügeln. Setzen Sie Ihre ganze Überzeugung dahinter.

Ihr größter Glücksmoment: Der Mars und der Mond geben Ihnen am Donnerstag und Freitag (11. und 12.8.) die ganz besondere Ausstrahlung. Sie überzeugen mit jedem Wort, mit jedem Argument, Sie glänzen, Sie verzaubern. Diese positive innere Kraft erfüllt Sie auch in der Nacht der Wunder. Legen Sie Ihre ewigen Zweifel und Ihre Skepsis ab und schicken Sie Ihren geheimsten, sehnlichsten Wunsch zum Himmel.

Ihre Chance für die Wende in Ihrem Leben schenken Ihnen der Mars, der Mond, aber auch die Sonne in Opposition. Sie werden von dieser geballten Planetenkraft zu Entscheidungen gedrängt, die Ihnen guttun, Hindernisse aus dem Weg räumen, Probleme überwinden.

Ihre Chance in der Liebe und im Job: Sie setzen sich durch, machen Karriere. Aber ab September kommt mit der Venus im Trigon die große Liebe in Ihr Leben.

