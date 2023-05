Fische-Geborene haben es mit am schwersten, einer positiven Elternkraft Raum zu geben. In aller Regel sind nämlich die Eltern ganz oder teilweise nicht vorhanden. Selbst wenn Sie präsent sind, dann ohne die Fähigkeit, liebevolle Zuwendung zu schenken. Aber die höhere Wahrheit sieht so aus, dass Fische dadurch, dass sie keine Liebe erhalten, diese Zuwendung anderswo suchen müssen. Sie finden sie letztendlich in den Räumen der Metaphysik. Und das ist das tiefere Karma einer Fische-Sonne.

