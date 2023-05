So erhalten Sie Kraft von Ihren Eltern

Diese Woche verrät Astrologe Erich Bauer im Astro-Coaching, wie die Sternzeichen von Ihren Eltern Kraft erhalten können.

Bis in die Neuzeit hinein war die Astrologie ein Medium, bei dem ein einzelner Mensch oder ein einzelnes Ereignis im Blickpunkt stand. Erst, als sich die Psychologie mit der Astrologie beschäftigte, stellte man fest, dass das Horoskop nicht nur den einzelnen Menschen oder ein bestimmtes Ereignis widerspiegelte, sondern auch Gruppierungen. Man entdeckte zum Beispiel, dass das Horoskop auch eine Darstellung einer Familie ist.

Es ist keine Frage: Ein Kind, das nicht fürsorglich von seinen Eltern aufgenommen wird und in den ersten Monaten seines Lebens nicht ausreichend Liebe, Achtung und Wohlwollen erfährt, trägt in seinem Inneren ein Manko und bekommt spätestens als Erwachsener Probleme, eine Neurose oder wenn es ganz schlimm kommt, eine Psychose.

Die psychologischen Praxen der ganzen Welt sind voll von Menschen, die in ihrer Kindheit genau das nicht bekommen haben, was eine Seele braucht, um sich gut zu fühlen. Abertausende von Psychologen und anderen Menschen in helfenden Berufen versuchen nachzuholen, was die Familie versäumt hat.

Das Ziel einer Therapie ist stets, sich einerseits in Respekt und Liebe von seiner Familie abzulösen, aber gleichzeitig die Kraft der Familie immer in sich zu tragen. Eine gute Erziehung hinterlässt etwas wie eine starke Kraft, die das Gefühl vermittelt: „Wir, deine Eltern, sind da. Wir geben dir Kraft. Du brauchst nichts zu befürchten!“

Das ist ein gutes Gefühl, wenn man seine Familie im Hintergrund weiß, auch wenn man selbst ein älterer Mensch geworden ist und die Eltern vielleicht schon längst verstorben sind. Es ist die Kraft der Ahnen. Es handelt sich um eine psychische, vielleicht sogar magische Kraft.

Es leben aber auch viele Menschen, die sich von ihrer Familie abgelöst haben und nichts mit ihr zu tun haben wollen. Fragt man sie, was sie von ihrer Familie bekommen haben, lautet die Antwort: „Sie waren eine Last, und ich bin froh, dass ich sie los bin.“ Sicher, es können schreckliche Dinge in einer Familie passieren, auch solche, die man nie verzeihen kann.

Aber dennoch, wenn man überhaupt keine Kraft von seinen Eltern zulassen kann, ist man im Leben geschwächt. Es gibt letztendlich keinen Ersatz für die elterliche Kraft im Hintergrund. In diesem Fall, wenn also die realen Eltern kein Kraftfeld bilden konnten, hilft das Horoskop. Das Sternzeichen verrät nämlich, welche Kraft von den Eltern eigentlich angedacht war, aber infolge unglücklicher Umstände nicht zum Tragen kam.

