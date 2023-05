Als zwölftens und letztes Sternzeichen ist Fische-Geborenen die Gnade gegeben, an allen vier Urelementen teilzuhaben. Das macht sie zu Menschen, die gleichzeitig aus ihrer unendlichen Intuition und der göttlichen Inspiration schöpfen. Jetzt, wo Jupiter in ein neues Sternzeichen einrückt, sind sie wie ein Radioempfänger, der Botschaften aus dem Kosmos aufnehmen kann. Neben Waage- und Schütze-Geborenen sind sie es, die jetzt für den Frieden der Welt am wichtigsten sind.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Fische

Ihr Jahreshoroskop 2016