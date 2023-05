Der Fische-Typus lebt normalerweise in einer anderen Welt, die nicht unbedingt etwas mit dieser Realität zu tun haben muss, die ihm fremd und unwirklich erscheint. Er ist einfach anders als die anderen, weshalb wir ihn auch mögen, trotz seiner oftmals großen Labilität und Unberechenbarkeit. Er handelt in aller Regel halt mehr emotional als rational, auch wenn das nach außen hin nicht immer so erscheinen mag. Probleme hat er vor allem mit dem Chaos dieser Welt, da er selbst oft Chaos in sich hat und nur noch wenige Plätze und Menschen finden kann, bei denen er zu sich selbst kommt und Ruhe findet. Seine Ängste sind vielfältig und oft völlig unbegründet. Durch seine Einbildungskraft fällt es ihm schwer, den Traum von der Realität zu trennen. Fische neigen im schlimmsten Falle zu Depressionen und Psychosen, ziehen sich oft unbemerkt von der Umwelt zurück in Einsamkeit, was alles noch schlimmer machen kann.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Fische

Ihr Jahreshoroskop 2016