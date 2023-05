Machen wir uns zu viele Sorgen?

Jeder Mensch kennt und hat gewisse Ängste, die den Einen mehr beeinflussen als den Anderen. Entscheidend ist, wie der Einzelne mit diesen Ängsten umgeht und wie stark er sie in sein Leben lässt. Es ist gut, sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen, doch Angst war alles in Allem schon immer ein schlechter Ratgeber, der uns nicht weiterhelfen kann.

Die Astrologie hatte große neue Angst zumindest für dieses Jahr angekündigt. Immer wieder stand seit Jahresbeginn Saturn im Quadrat zu Neptun, ein klassischer Angstaspekt, der viele Menschen verunsichert hat. Er kündigte in der Welt die Auflösung (Neptun) der Grenzen (Saturn) an und sorgte auf der inneren Ebene, bei vielen einzelnen Menschen, für große Verunsicherung.

Dieser Aspekt ist glücklicherweise dabei, sich aufzulösen. Aber, frei werden wir erst von ihm, wenn wir uns auch wirklich mit seiner Botschaft beschäftigen, sprich mit unseren Ängsten und Unsicherheiten auseinandersetzen. Wir können diese Ängste nicht einfach auf die Seite schieben und so tun, als wären sie nicht da.

Auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass diese Ängste nicht alles noch schlimmer machen und uns am Leben hindern. „Angst essen Seele auf“ hieß einst ein Melodrama von Rainer Werner Fassbinder, dessen Titel inzwischen zum geflügelten Satz geworden ist. Ein Titel, der trifft, der reinhaut, da wir ihn ganz genau kennen, auch bei uns persönlich. Kein Mensch ist angstfrei, wir alle werden von Ängsten gequält.

Aber, wir müssen schon auch unterscheiden zwischen notwendiger und übertriebener Angst, zwischen realer und irrealer, hausgemachter Angst. Und natürlich belegen uns die Astrologie und die Horoskope der Menschen, dass es so etwas wie eine Anlage gibt, sich übertriebene Ängste und Sorgen zu machen.

Sie wissen sicher, welcher Typ von Mensch hier gemeint ist, vielleicht sind Sie selbst so einer oder kennen zumindest jemand in ihrer Umgebung, dessen Ängstlichkeit jeden gesunden Rahmen sprengt. Im Horoskop spiegeln sich diese Ängste oft in einem starken Pluto-Thema. Betroffene Menschen sind wahre Kontrollfreaks, die Angst vor dem Zufall haben, der nicht berechnet werden kann und die natürlich auch ein Problem haben, in eine höhere Führung zu vertrauen.

Der klassische Planet für die Angst ist jedoch Saturn, der auch mit unserer Vorstellungskraft verknüpft ist und uns permanent die harte, unerbittliche Realität vor Augen führt, die manchmal so hart, kalt und grausam erscheint, dass wir darüber verzweifeln und in Angst versinken könnten.

Wie gesagt gibt es aber auch eine notwendige, berechtigte Angst, die evolutionsgeschichtlich eine große Bedeutung hat. Der Mensch brauchte zu allen Zeiten die Angst, um zu überleben. Sie schärft seine Sinne, warnt ihn vor Gefahren und lässt ihn im Zweifelsfall flüchten, bevor er sein Leben verliert. Wohl dem, der diese gesunde Angst besitzt.

Wir dürfen also, was die Angst betrifft, nicht Schwarzweiß denken. Menschen ohne Angst wären einfach nur dumm. Aber, der Grad ist eben schmal, an dem die gute Angst zur schlechten Angst wird, die unsere Gefühle hemmt und unser Handeln blockiert bzw. in eine falsche Richtung lenkt.

Menschen, die nur von Angst gelenkt werden, entwickeln nicht zuletzt alle möglichen negativen Eigenschaften wie etwa Geiz und Gefühlskälte, da sie Angst haben zu geben, zu verlieren. Oder sie werden krank, leiden vor allem oft unter Herzbeschwerden, da das Herz so unendlich schwer mit Sorge ist oder sie bekommen Magen- und Darmprobleme, da sie ihre Ängste und Sorgen im wahrsten Sinne nicht verdauen können.

Auch die Depression ist eine Folge der Angst wie auch der Krebs mit emotionalen Belastungen, tief sitzenden Ängsten und Blockaden aus ganzheitlicher Sicht zu tun hat. Und noch eines: Übertriebene Angst macht hässlich, gräbt sich auf Dauer tief ins Gesicht ein. Wir müssen uns vor allem um uns und unsere seelische, geistige und körperliche Gesundheit sorgen.

