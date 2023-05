Der typische Wassermann, der die guten und wertvollen Seiten dieses außergewöhnlichen Sternzeichens lebt, ist ein äußerst sozialer Typ, der alle politischen und gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten in der Heimat wie in der Welt erkennt und mit Sorge verfolgt. Wassermänner können große Furcht vor dem eigenen Scheitern in ihrem Arbeits- und Privatleben entwickeln. Sie sind Menschen, die allem Neuen immer sehr aufgeschlossen gegenüberstehen, denen gleichzeitig aber der Mut für größere Veränderungen fehlt. Wie auch bei den Zwillingen können seine Nerven zum großen Problem werden, die unter der angstmachenden Zeit in Kombination mit der Reizüberflutung und Hektik arg strapaziert werden. Er gehört halt zu den feinnervigen Typen, die im Grunde genommen keinen ungesunden Stress ertragen können. Nervenkrisen und Depressionen sind seine Hauptgefahr.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann

Ziehen Sie auch Ihre Tarot-Tageskarte von heute