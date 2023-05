Wir alle kennen Steinböcke als sehr ernste, disziplinierte, oft sehr pflichtbewusste und ehrgeizige Menschen, die immer eine zumindest kleine Tendenz zum Einzelgänger haben. Auf jeden Fall mögen sie es nicht, von sehr vielen Menschen umgeben zu sein und in die Masse einzutauchen. Das kann sie sehr schnell bedrücken, gerade heutzutage in dieser neuen Welt. Diese Stimmung kann dazu führen, dass sich viele Steinböcke noch mehr in sich zurückziehen, als sie das sowieso schon tun. Brauchen würde der typische Steinbock aber eher mehr Offenheit und Kommunikation. Keine gute Entwicklung, die den Steinbock im schlimmsten Falle noch melancholischer, ängstlicher und ungeselliger macht.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Steinbock

Das verrät Ihr Liebeshoroskop über Ihre Liebessterne