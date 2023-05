Mars und Pluto stehen einzeln betrachtet günstig zu den Fischen, so dass zumindest die große Chance besteht, diese schwierige Woche gut zu bewältigen. Aber, auch der friedlichste Fisch kann jetzt aus dem Häuschen geraten und ungewohnt heftig reagieren, greift man ihn frontal an. Glücklicherweise gibt es da noch den Mond, der schon einige tolle Geschenke und versöhnliche Momente für Fische bereithält. Am Montag und Dienstag sorgt er im Trigon für innere Sicherheit. Seine Konjunktion mit Venus am Montagabend kann eine positive Wende in Liebesangelegenheiten bringen. Am Mittwoch sorgt Venus im Einklang mit Pluto für tiefe und leidenschaftliche Gefühle und erhöht die Chancen beim anderen Geschlecht. Richtig gut ist nicht zuletzt der Steinbock-Mond am Wochenende. Er sorgt dafür, dass alle Turbulenzen gut verkraftet werden können. Im Sextil zu Venus am Sonntagvormittag deutet er außerdem wieder für eine gute Entwicklung in der Liebe wie in Freundschaften an. Wichtig ist, das Menschliche zu betonen und ein offenes Ohr für die Sorgen anderer zu haben.

