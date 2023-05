Wassermänner müssten eine mehr oder weniger stabile Phase haben. Die derzeit starke zeigt ein geistiges und vitales Hoch an und Jupiter kann derzeit für das nötige Glück in beruflichen wie privaten Dingen sorgen. Aber auch der Wassermann muss jetzt aufpassen, dass er diese Woche nicht in eine negative Strömung gerät, die ihn von seinem guten Weg abbringt. Sehr gut ist für ihn das Sextil zwischen Sonne und Saturn in der ersten Wochenhälfte, das durch Ernsthaftigkeit, Konzentration und hohen Einsatz alle aufkommenden Schwierigkeiten gut bewältigen lässt. Wichtig ist nur, dran zu bleiben, nicht aufzugeben und nach konstruktiven Lösungen im Problemfall zu fahnden. Der Mond kann in Form von positiven Überraschungen von Mittwoch bis Freitag auf sich aufmerksam machen. Zu beachten ist vor allem sein harmonischer Winkel mit Jupiter am Mittwochabend. Alle Missverständnisse können nun geklärt werden. Aufleben und Näherkommen sind angezeigt. Der Abend sollte auch genutzt werden, um anderen, denen es weniger gut geht, weiterzuhelfen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann

Ziehen Sie auch Ihre Tarot-Tageskarte von heute