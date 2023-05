Jeden Tag ein Geschenk vom Mond!

In dieser Woche zeigen sich erstmals heftige Spannungen am Himmel wie sie sich mehr oder weniger stark den gesamten Oktober durchziehen. Diese schwierigen Aspekte deuten letztlich auf Gefahren und Probleme hin, die gelöst werden müssen.

Natürlich aber ist nicht jeder Moment schwierig und nicht jedes Problem tief sitzend. Und auch die Stimmung ist nicht immer schlecht, wofür in erster Linie der Mond sorgt, der permanent seine Lage und Position ändert und uns mit schönen, stundenlang anhaltenden Aspekten immer wieder positiv überrascht und aus so mancher Klemme hilft.

Würden wir nur die Spannungen der größeren Aspekte spüren, wären wir in Krisenzeiten wohl hoffnungslos verloren und könnten keinen Lichtblick mehr wahrnehmen. Aber das Leben ist bunt und abwechslungsreich und kann in jedem Moment in die eine oder andere Richtung kippen.

Verantwortlich dafür ist vor allem der Mond, der sich deutlich schneller als alle anderen Himmelskörper bewegt, alle zwei Tage das Zeichen wechselt und dabei vielfältige Aspekte mit anderen Planeten eingeht, die zwar nur wenige Stunden anhalten, in ihrer Wirkung aber oft sehr stark sind.

So kann der Mond, der auch gerne der Zündfunke genannt wird, der schwierige größere Aspekte oft erst auslöst, in Krisenzeiten auch immer wieder für kleinere Ruhephasen, Freude und glückliche Zufälle sorgen, tritt er entsprechend harmonisch in Erscheinung. Der Astrologe nutzt diese „glücklichen“ Mond-Aspekte etwa für die Auswahl wichtiger Termine, die sich nicht außerhalb von sonst schwierigen Zeiten legen lassen. So kann er zum klugen und weisen Ratgeber werden, der erfolgreich durch dunkle Zeiten lenkt.

Drohend über allem in dieser Woche liegt das Quadrat zwischen Sonne und Pluto, das auch noch von einer Mars-Jupiter-Spannung verschärft wird. Sonne und Pluto gelten als die größten Gegenspieler überhaupt: Die Sonne steht für das Leben und Pluto für den Tod. Die Sonne herrscht über den Löwen, Pluto über den Skorpion. Beide Zeichen finden sich im Tierkreis im unversöhnlichen Quadrat zueinander. Ein Thema, das oft in alten kirchlichen Abbildungen zu sehen ist.

Nicht selten treten unter dieser Spannung auch Erdbeben in der Welt auf. Natürlich spüren auch wir diese Kräfte, die uns unruhig machen. Dabei spielt es nicht immer eine Rolle, ob nun Sonne und Pluto als Transite einen direkt kritischen Einfluss zu unserem Geburtshoroskop haben. Wir schnappen diese harten Energien auch dann auf, wenn wir selbst etwa eher etwas taffere Naturen sind, die nicht unbedingt einem Streit aus dem Weg gehen. So funktioniert Astrologie.

Umso mehr sollten wir uns in dieser Woche, aber auch sonst an den guten Mond-Winkeln orientieren, die wirklich immer eine positive Überraschung parat halten können. Am Montag steht der Skorpion-Mond nachmittags zunächst im Trigon zu Neptun, um dann abends und nachts Venus zu überqueren.

Das können tolle Augenblicke der Liebe sein, sofern wir uns öffnen, auf unseren Partner zugehen, mit unseren Kindern oder Freunden etwas unternehmen oder um neue Kontakte zu knüpfen. Das können ungemein schöne Augenblicke werden, die die anderen Spannungen durchaus vergessen lassen und in den Hintergrund rücken.

Am Dienstag haben wir immerhin ein Sonne-Saturn-Sextil am Himmel, das auch Montag und Mittwoch wirksam ist. Es kann uns Klarheit und Einsicht bringen, sofern wir mit den anderen heftigen Spannungen konfrontiert werden und nicht wissen, wie wir darauf reagieren sollen.

Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag haben wir ferner ein schönes Sextil zwischen Venus und Pluto am Himmel, das für kraftvolle und leidenschaftliche Gefühle steht. Ein Aspekt, der uns helfen kann, uns über unsere wahren Gefühle klar zu werden und diese auch offen zu zeigen.

Am Donnerstag um die Mittagszeit hilft uns ein harmonisches Sextil zwischen Sonne und Mond Gegensätze im Streitfall zu überbrücken. Am Donnerstag wechselt Merkur in die Waage, in der er sehr günstig für diplomatische Bemühungen ist und für Friede und Ausgleich sorgen kann, in der großen Welt wie auch bei uns in der Familie und am Arbeitsplatz.

Am Samstag kann uns nachmittags schließlich auch noch ein Mond-Neptun-Sextil wichtige Eingebungen schenken und am Sonntagvormittag ein Mond-Venus-Sextil versöhnen. Also keine Angst, es gibt viele Lichtblicke, die wir gezielt nutzen sollten.

