Wie auch die anderen kardinalen Zeichen Widder, Krebs und Waage befindet sich auch Steinbock im Zentrum der Spannungen. Steinbock vielleicht sogar noch etwas mehr, da sich Mars und Pluto, die beiden derzeitigen „Übeltäter“, direkt im Steinbock aufhalten. Diese Woche kann daher zum echten Prüfstein werden, in nahezu allen Lebensbereichen. Es drohen Machtkämpfe und heftige Auseinandersetzungen. Steinbock muss jetzt gelassen bleiben und darf sich in nichts hineinziehen lassen, so ärgerlich auch manche Sache sein mag. Sehr gelegen kommen glücklicherweise gute Mond-Einflüsse. Zu Wochenbeginn steht zunächst der Skorpion-Mond günstig und hilft dem Steinbock bei sich zu bleiben. Am Montagabend verspricht die Verbindung zwischen Mond und Venus gar Liebesglück, Annäherung und Versöhnung. Günstig ist aber auch teilweise der Mond im eigenen Zeichen am Wochenende. Von seiner besten Seite zeigt er sich vor allem am Samstagnachmittag im Sextil mit Neptun, was zur inneren Ausgeglichenheit beiträgt. Am Sonntagvormittag verspricht er im Sextil zu Venus wieder viel Nähe und Liebe.

