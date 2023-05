Fische sind Träumer und ziehen Sehnsucht plattem Zweier-­Einerlei vor. Sie fürchtet den Alltag, weil er sie aus ihren Träumen weckt. Sie mystifizieren die Liebe. Dazu passt natürlich wunderbar eine heimliche Liebe. In dieser Woche wird es jeden Fisch zumindest in Gedanken in die Arme eines Menschen treiben, der nicht sein wirklicher Partner ist. Bei vielen Fische bleibt es auch kein Traum, sondern wird Wirklichkeit. Und diese Liebe unter Amor und Neptun wird die größte Liebe ihres bisherigen Lebens.

