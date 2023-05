So erkennen Sie, ob Ihr Partner treu ist

Bis zum späten Mittelalter konnte sich die Astrologie nur mit den Gestirnen beschäftigen, die am Himmel zu sehen waren: tagsüber die Sonne, nachts natürlich der Mond und die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Das ergab insgesamt sieben Gestirne. Ab dem 18. Jahrhundert wurden zunächst entferntere Planeten entdeckt: Uranus, Neptun und Pluto. Dann stieß man schließlich auf die Asteroiden – und eine völlig neue Welt tat sich auf.

Erst als man immer stärkere Fernrohre besaß, war es möglich, so weit in den Himmel zu schauen, dass auch kleinere Gestirne erspäht wurden. In den Jahren zwischen 1790 und 1820 entdeckte man dabei einen ganzen Gürtel von Himmelskörpern, die auf einer Bahn zwischen Jupiter und Mars um die Sonne ziehen. Man taufte sie Asteroiden oder Kleinplaneten.

Einer der bekanntesten unter ihnen ist Eros, der dem römischen Amor entspricht. Mit anderen Worten: Man hatte einen Himmelskörper ausgemacht und getauft, der die Romantik und gleichzeitig sinnliche Abenteuerlust dieses so beliebten Gottes zusammenfasste; jetzt war dieser berühmte Schelm auch am Himmel. Die Astrologie brauchte ein paar Jahre, bis sie ihn in ihr System integrierte. Erst Anfang des letzten Jahrhunderts tauchte er in astrologischen Beschreibungen auf.

In der Zwischenzeit gibt es viele Bücher über ihn, und im Internet finden sich Hunderte von Seiten über dieses Himmelswesen, das den irdischen Gelüsten so unendlich stark zugeneigt war. Seine Wirkung – so behauptet die Astrologie – hängt mit seiner Position im Tierkreis zusammen, aber auch damit, ob er mit anderen Gestirnen, insbesondere mit Planeten, eine Verbindung eingeht. Genau das geschieht in dieser Woche: der Asteroid Amor/Eros trifft sich mit Neptun im Tierkreiszeichen Fische.

Das bedeutet zunächst einmal, dass die Liebe aufblüht wie ein Apfelbaum im Frühling. Aber weil Neptun dabei ist, spielt sich die Liebe im Verborgenen ab. Heimliche Affären, versteckte Verbindungen, Liaisons, von denen niemand je etwas erfährt, gehören daher in dieser Woche zum festen Programm.

Sind alle zwölf Tierkreiszeichen in gleicher Weise anfällig für diese Konstellation, gehen womöglich in dieser Woche alle Menschen fremd? Das hängt natürlich zu allererst davon ab, wie gut man sich selber im Griff hat. Aber das Verhältnis zwischen dem eigenen Sternzeichen und der Position Amors in den Fischen spielt ebenfalls eine ganz entscheidende Rolle.

