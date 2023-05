Steinbock-Geborene sind wie ein Fels in der Brandung – auch in Bezug auf eine Partnerschaft. Sie zählen zu den Sternzeichen, auf deren Treue man sich zu 100 Prozent verlassen kann. Dennoch ist die Geschichte voller heimlicher Liaisons von Steinbock-­Geborenen. Warum? Vielleicht, weil sie sich so sehr kontrollieren, dass sie manchmal ausbrechen müssen. Jetzt, wo sich Neptun und Amor vereinigen, ist die Gefahr (und zugleich ist das aber auch eine Chance) riesengroß.

