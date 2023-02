In den letzten Wochen hat die Vorherrschaft des Sternzeichens Wasserman dazu geführt, dass die Sternzeichen mit einer zusätzlichen Portion Energie versorgt wurden. Vielen Menschen dürfte es leichter gefallen sein, die typische Winterlethargie abzuschütteln und ihren Alltag wieder aktiver zu gestalten.

Mit dem Wechsel der Sonne in das Zeichen Fische in der Zeit vom 20. Februar bis 20. März 2023 geht es nun wieder etwas bedächtiger, aber deswegen nicht weniger aufregend zu.

So wirkt die Fische-Saison ab 20. Februar auf die Sternzeichen

Die Fische-Saison ab 20. Februar 2023 lädt allem voran zum Träumen ein. Damit sind nicht nur kleine Tagträume gemeint, sondern auch große Fantasien. Selbst Sternzeichen, die sonst dafür bekannt sind, mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Tatsachen zu stehen, ertappen sich jetzt eventuell dabei, wie Sie Ihre Gedanken mehr schweifen lassen und offener für große Wünsche sind. Wenn Sie sich noch ein paar Ziele für das Jahr 2023 stecken möchten, ist die Gelegenheit jetzt günstig. Ein Blick in Ihr Jahreshoroskop 2023 ist vorab nützlich.

Darüber hinaus fördern die Fische-Energien außerdem kreative Talente zutage und stärken die Intuition. Vertrauen Sie in den nächsten Wochen also ruhig mehr auf Ihr Bauchgefühl und nutzen Sie die den Fischen verfügbare Gabe, Situationen schnell und richtig einzuschätzen. Im Umgang mit anderen Menschen werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass es Ihnen leichter als sonst fällt, deren Gefühle besser nachzuvollziehen und Reaktionen leichter zu deuten. Dies kann auch auf der Arbeit sehr hilfreich sein.

Nichtsdestotrotz sollten Sie bei all dem Guten, was die Fische-Saison ab 20. Februar 2023 mit sich bringt, nicht vergessen, dass dieses Sternzeichen auch gewisse Eigenheiten hat, die Ihnen Steine in den Weg legen können. Eventuell bemerken Sie in den nächsten Wochen, dass Sie etwas sensibler als sonst auf äußere Einflüsse reagieren. Es kann sein, dass Sie sich häufiger zurückziehen möchten und mehr Zeit für sich allein benötigen. Nehmen Sie sich unbedingt Pausen, doch achten Sie dabei darauf, dass Sie im Extremfall nicht den Anschluss an andere verlieren und sich abschotten. Fische tendieren nämlich leicht dazu, sich abzusondern.

Die Glückstage für alle Sternzeichen im März 2023

Konstellationen, die die Sternzeichen jetzt beeinflussen werden

Besonders wichtig gleich zu Beginn der Fische-Saison ist der direkt am 20. Februar 2023 stattfindende Neumond in eben diesem Zeichen. Dieser ebnet den Weg für eine sehr gefühlvolle und romantische Zeit. Gleichzeitig wird es durch den Wechsel von Venus in das Zeichen Widder aber auch leidenschaftlich - eine ziemlich gute Kombination für Singles wie Paare. Nehmen Sie sich in jedem Fall mehr Zeit für Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen.

Am 7. März 2023 wiederum kommt es zu einem Vollmond im Zeichen Jungfrau. Dieser hat erdende Eigenschaften und verablasst dazu, praktischer und rationaler zu denken. An diesem Tag wechselt außerdem Saturn in das Zeichen Fische und bleibt dort bis vorerst 2025. Die Kräfte des Planeten, der eigentlich Disziplin und Perfektion von uns fordert, lassen im Zeichen Fische nach. Das wiederum führt unter Umständen dazu, dass beizeiten das Durchhaltevermögen für anstrengende Vorhaben fehlt. Es ist daher hilfreich, regelmäßig einen Blick in das persönliche aktuelle Tageshoroskop oder auch das Wochenhoroskop zu werfen, um sich optimal einstellen zu können.

