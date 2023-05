Frage der Woche: Bekomme ich jetzt endlich Klarheit?

Aus astrologischer Sicht stehen die Chancen tatsächlich nicht schlecht, dass Sie Klarheit erlangen, vor allem, was den zwischenmenschlichen Bereich angeht.

Das kann vieles bedeuten: Zum Beispiel, dass Sie sich Ihrer Gefühle für einen anderen Menschen bewusst werden. Das kann ein möglicher Partner sein oder ein guter Freund – umgekehrt gilt das natürlich genauso.

Es kann aber auch darum gehen, zu erkennen, was das Herz wirklich will. Womit man entweder gar nicht zurechtkommt oder wofür man völlig entflammt, selbst wenn man diese Gefühle eine lange Zeit unterdrückt hat.

Und es kann sein, dass man auf Seelenebene erfährt, wie es ist, jemanden innig zu lieben. Ohne Netz und doppelten Boden, auch auf die Gefahr hin, dass der andere die tiefen Gefühle irgendwann mal nicht mehr erwidern sollte.

Um das zu erklären, sollte man vielleicht die Rolle Plutos in dieser Konstellation näher beleuchten. Pluto gilt traditionell ja immer als der mächtige, geheimnisvolle Magier, der im Hintergrund die Strippen zieht. Plutos Energien sind so etwas wie eine Naturgewalt, der man sich kaum entziehen kann. Da heißt es: "Ganz oder gar nicht." In Zusammenspiel mit Venus wandelt er deshalb schon mal oberflächliche, unverbindliche Flirts in eine ernsthafte Beziehung um – weil man gar nicht mehr anders kann, als seine Gefühle bewusst zu spüren und nach außen zu tragen.

Wem kommt nun die Venus-Pluto-Verbindung in Sachen Klarheit zugute? Den Wasserzeichen wie Krebs und Fische, besonders aber dem Zeichen Skorpion. Das liegt zum einen daran, dass Pluto der kosmische Herrscher des Skorpions ist. Zudem betritt am 24.10. auch noch die Sonne das Zeichen Skorpion und verstärkt die besonderen Energien. Es sieht also ganz danach aus, als könnte das ein denkwürdiger Tag für den Skorpion werden!

Mit Venus im Zeichen Jungfrau und Pluto im Zeichen Steinbock sind aber natürlich auch die Erdzeichen begünstigt, einschließlich des Stiers.

Es ist ein gutes Gefühl, Klarheit zu bekommen, das schafft Sicherheit und man kann sich an die "Arbeit" machen, sprich Konsequenzen folgen lassen: Ob man einen Antrag macht, über eine gemeinsame Wohnung nachdenkt oder schlicht und ergreifend nur seine Liebe zeigt.