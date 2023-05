Frage der Woche: Bringt Jupiter auch mir Erfolg?

Jupiter regiert das Jahr 2015 - er ist der Planet des Glücks und Erfolgs. Was das für uns bedeutet, erklärt uns Erich Bauer in der "Astro-Frage der Woche".

Zurzeit kann man ihn gut erkennen, wenn man abends und vor allem nachts in den Himmel schaut. Es ist der hellste Stern, nachdem Venus am westlichen Horizont der Sonne gefolgt und untergegangen ist: Jupiter, das Auge Gottes.

Sein Licht ist wie ein Trost, eine Hoffnung , wenn selbst in der tiefsten Nacht ein Stern dir nahe ist, dich nicht verlässt. Jupiter, Leitstern in mondlosen Nächten für die Seefahrer aller Zeiten. Begleiter derjenigen, die nachts unter freiem Himmel hausen. Obwohl Millionen andere Sterne den Nachthimmel übersäen, besaß er schon immer eine besondere Magie. Er wurde zur göttlichen Instanz, ja Gott selbst wirkt durch ihn.

Kein Wunder, dass dieser Stern mit dem menschlichen Zustand verknüpft wurde, der am wichtigsten ist, dem Glück.

Schon vor Tausenden von Jahren wusste man, dass dieser Stern, wenn er dem Menschen gewogen ist, ihn von all seinen Sorgen, Ängsten und Nöten erlöst. Bei Ausgrabungen im Zweistromland, dem heutigen Irak, hat man Tonscherben gefunden, auf denen Weissagungen standen, die manchmal beinahe so klingen, als wären sie in unserer Zeit entstanden, zum Beispiel: „Wenn der hellste Stern genau im Zentrum des Himmels steht, fällt sein Glück auf den herunter, der ihm dient.”

An der Glücksverheißung dieses Planeten hat sich über die Jahrtausende hinweg kaum etwas verändert. Steht Jupiter in einem Horoskop günstig, zum Beispiel in einem Sextil oder gar Trigon mit der Sonne, dann ist diesem Menschen ein glückliches und erfolgreiches Leben beschieden.

Darüber hinaus ist es so, dass sich Jupiter im Abschnitt Löwe aufhält, das ohnehin schon als Glückszeichen in der Astrologie zählt. Das ist eine äußerst seltene Konstellation, die nur alle 84 Jahre zustande kommt.