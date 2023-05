Frage der Woche: Findet mich das Geld?

Sogar ein ganz klares Ja. Dazu muss man wissen, dass Merkur kommende Woche das Zeichen Skorpion betreten hat. Unter diesem Einfluss blickt man tiefer.

Marktschreierische Angebote, die die Begriffe "Sonderangebot" oder "Tiefstpreis" enthalten, können einen nicht aufs Glatteis führen. Da wirft man doch sicherheitshalber erst mal einen Blick auf das Kleingedruckte und entlarvt dann in der Regel auch schnell die offensichtlichen Verbraucherfallen.

Und noch eine Konstellation spricht in diesen Tagen dafür, dass man sich in finanziellen Dingen ruhig mal auf seinen Riecher verlassen kann: die positive Verbindung von Merkur mit Neptun in seinem angestammten Reich, den Fischen. Das stärkt die Intuition. Wer sich von seiner inneren Stimme leiten lässt, liest genau das Richtige, spricht mit der richtigen Person, ist am richtigen Ort zur richtigen Zeit, um sich, ja genau, vom Geld finden zu lassen.

Das kann eine versteckte Kleinanzeige sein, eine Ratgebersendung im Fernsehen, das Gespräch mit einem entfernten Bekannten oder der Plausch mit dem Hausmeister der Firma, in der man arbeitet. Möglicherweise flattert aber auch ein Brief ins Haus, der einem die Möglichkeit eröffnet, in Kürze den Kontostand in die Höhe zu treiben.

Speziell die Wasserzeichen, allen voran natürlich der Skorpion, aber auch Krebs und Fische, müssen gar nicht mal groß aktiv werden, es reicht, wenn sie ihrem angeborenen Instinkt vertrauen. Sie wissen, das Geld bzw. die lukrative Chance ist irgendwo da draußen, Sie müssen sich nur auf diese ganz besondere Energie einschwingen und die Augen offenhalten.

Aber auch die Erdzeichen, also Stier, Jungfrau und Steinbock dürften von der Merkur- Neptun-Konstellation profitieren. Sie haben ohnehin ein Händchen dafür, die Finanzen im Griff zu behalten.

Ihr Sinn für das Machbare kann mit der Zeit aber auch dazu führen, Scheuklappen aufzusetzen und stur bei den bewährten Methoden zu bleiben. Und hier kommt Neptun ins Spiel, der sie dazu ermuntert, auch mal ihre Fantasie spielen zu lassen oder spontan einer Eingebung nachzugehen. Das bedeutet nicht, die Stimme der Vernunft zu ignorieren, sondern sich schlicht und ergreifend zu öffnen für neue, ungewöhnliche Wege.