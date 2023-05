Frage der Woche: Kann ich mich auf morgen freuen?

Warum auch nicht? Braucht man denn überhaupt einen besonderen Grund, um sich zu freuen? Schließlich haben wir es auch ein wenig selbst in der Hand, wie wir uns fühlen – indem wir zum Beispiel positiv denken, den alten Groll hinter uns lassen und die kleinen kostbaren Momente im Alltag wertschätzen ...

Trotzdem, es kann natürlich nicht schaden, wenn die Freude auch noch von kosmischen Energien befeuert wird. Und danach sieht es ganz in dieser Woche aus.

Denn sowohl die Sonne wie auch Merkur machen sich auf den Weg, lassen das Zeichen des eher verhaltenen Skorpions hinter sich und betreten das Reich des optimistischen Schützen. Von hier aus entwickelt die Sonne Kraft, sie macht uns richtig Lust darauf, aus der Versenkung wieder aufzutauchen und zu leben, zu lieben und zu lachen.

Zudem hat die Sonne im Zeichen Schütze auch ein Versprechen im Gepäck: Die Wiederkehr des Lichtes nach der dunkelsten Nacht des Jahres. Das ist ein Symbol der Hoffnung für alle Phasen des Lebens, auf Regen folgt zuverlässig immer Sonnenschein. Oder um es ein wenig weltlicher auszudrücken: Nach dem Grau in Grau des Novembers mit seinen Totengedenktagen erstrahlt nun überall der weihnachtliche Schmuck in all seinem Glanz, wir blicken nicht mehr zurück, sondern freuen uns auf das Schöne, das vor uns liegt.

Davon profitieren natürlich besonders die Feuerzeichen, allen voran der Schütze, aber auch Widder und Löwe. Es ist, als wäre das allgemeine Geschwindigkeitsverbot aufgehoben worden und nun darf wieder Vollgas gegeben werden auf der Autobahn des Lebens. Die Feuerzeichen betreten vertrautes Terrain, sie fühlen sich in ihrer Kraft, wollen noch einmal alles geben, bevor das Jahr zu Ende geht.

Bei den Luftzeichen ist es ähnlich, Zwillinge, Waage und Wassermann fühlen sich pudelwohl mit der Sonne im Schützen. Schließlich zieht das viele Begegnungen nach sich, mit lieben Freunden und Bekannten, aber durchaus auch mit Menschen, die man noch nicht kennt oder die gar einer anderen Kultur entstammen. Herrlich, was man da alles lernen und erfahren kann. Egal, in welcher Lebenssituation man sich sonst befindet, das Miteinander, der weihnachtliche Geist ist auf alle Fälle ein Grund, sich auf das Morgen zu freuen!