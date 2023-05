Achten Sie auf Ihre Zähne

Heute sind vor allem die Zeichen mit Widder-, Waage-, Steinbock- und Krebs-Energie gefährdet, an Migräne oder Kopfschmerzen zu erkranken. Auch Zahnprobleme wie Karies und Parodontose sind häufiger zu beobachten. Die Zahnarztpraxen haben an Widder-Tagen wesentlich mehr zu tun. Beugen Sie rechtzeitig vor. Achten Sie auf sorgfältige Zahnpflege. Tipp bei Parodontose: Achten Sie darauf, viel Vitamin C zu sich zu nehmen. Mundspülung mit Salbei wirkt entzündungshemmend. Um auch die Zahnzwischenräume zu reinigen, sollte Zahnseide verwendet werden.

Tipp des Tages: Benutzen Sie regelmäßig Zahnseide.

Wellness-Tipps für jedes Sternzeichen...

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop !