Eine Erkältung ist im Anmarsch

An Stier-Tagen neigt man leichter zu Erkältungen und Nackensteife als an anderen Tagen. Vermeiden Sie Zugluft. Halsentzündungen kommen wieder häufiger vor. Schützen Sie sich bei Spaziergängen in der kalten Winterluft mit einem dicken Schal. Gefährdet sind die Zeichen mit viel Stier-, Löwe-, Skorpion- und Wassermann-Energie. Die Kräuter Salbei, Spitzwegerich, Arnika und Thymian entwickeln bei Stier-Mond intensive Wirksamkeit. Tipp bei Halsentzündung: Empfehlenswert sind In­halationen mit Kamille, Thymian und Oregano, welche zu gleichen Teilen gemischt werden.

Tipp des Tages: Mit Salbei gurgeln hilft bei Halsschmerzen.

Sport-Typologie: Welche Sportart passt zu Ihnen?

