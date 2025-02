Für 3 chinesische Sternzeichen wird der Februar 2025 ein wahres Freudenfest!

Nach all dem Positiven zu urteilen, das Ihnen der aktuelle Monat bringt, lieber Hahn, dürfte es eigentlich niemanden zu wundern, Sie vor Freude hüpfend anzutreffen. Es wäre in jedem Fall gerechtfertigt. In der Liebe erwartet Sie das ganz große Glück und auch, wenn Sie die Arbeit am liebsten liegen lassen würden bei so tollen Freizeitaussichten, können Sie doch alles schaffen, was Sie sich vornehmen. Obendrein scheint Ihre Power endlos zu sein und mit Ihrer tollen Laune sind Sie auch eine Quelle der Inspiration für andere. Zu diesem Monat kann man Sie nur beglückwünschen.

Jetzt lesen: Chinesisches Horoskop 2025: Sternzeichen Hahn