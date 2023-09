Für 3 Sternzeichen wird die Woche bis 10.09.2023 wirklich großartig!

Sie werden diese Woche von den Energien des Sternzeichens Jungfrau gelenkt, lieber Skorpion. Nicht nur, dass wir uns gerade mitten in der Jungfrau-Saison befinden, auch Merkur hält sich aktuell in genau diesem Zeichen auf. Wenn es auch noch zu einer Sonne-Merkur-Konjunktion am Mittwoch, 06.09.2023, kommt, ist das Glück für Sie perfekt. Sie schaffen auch schwierige Aufgaben und sind unglaublich gut darin, all Ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Das gibt Ihnen im Alltag ein gutes Gefühl und rückt auch größere Träume in greifbare Nähe.