Merkur im Zeichen Jungfrau ab 28. Juli 2023: Jetzt verändert sich unser Fokus grundlegend!

Es ist schon wieder so weit: Merkur wechselt erneut das Zeichen und zieht nun vom feurigen Löwen in das Zeichen Jungfrau weiter. Ab dem 28. Juli 2023 weht dann ein anderer Wind. Zwar befinden wir uns immer noch mitten in der Saison des Löwen, werden also auf diese Energien nicht vollständig verzichten müssen, dennoch sorgt der Zeichenwechsel von Merkur dafür, dass sich der Alltag der Sternzeichen verändert.