Für diese 3 Sternzeichen bringt der Supervollmond am 01.08.2023 eine große Überraschung!

Schon direkt nach dem Sie Ihre Augen aufgeschlagen haben, verspüren Sie, lieber Widder, dass sich am Vollmond-Tag etwas geradezu Magisches anbahnt. Es liegt etwas in der Luft. Sie fühlen sich an diesem Tag vielleicht angespannt, aber im positiven Sinne. Grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass das, was Sie sich für den heutigen Tag vornehmen, ohne Schwierigkeiten erreicht werden kann.

Ihr persönlicher Tipp für den Supervollmond: Öffnen Sie sich für seine Energien und manifestieren Sie Ihre Träume und Wünsche zum Beispiel mithilfe des Mond-Mantras oder auch eines Vollmond-Rituals.