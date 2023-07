Supervollmond im August 2023: Der Erntemond verspricht ab 01.08. eine Zeit des Wandels!

Der nächste Vollmond ereignet sich am 1. August 2023 ab ca. 20:33 Uhr. Dieser Vollmond wird kein gewöhnlicher, denn er ist der erste von insgesamt zwei Supermonden im August. Der Supervollmond befindet sich diesmal im Sternzeichen Wassermann, was das Leben der Sternzeichen ordentlich aufmischt und für einen Wandel sorgt. Auch der nördliche Mondknoten, der seit 12. Juli in den feurigen Widder gewandert ist, sorgt gleichzeitig für eine Aufbruchstimmung.

Während eines Vollmonds befindet sich die Erde zwischen Mond und Sonne, was Astronomen auch als Opposition bezeichnen. Der Vollmond erstrahlt besonders hell am Nachthimmel, da er vollständig von der Sonne angestrahlt wird. Doch der Supervollmond im August erscheint uns aus Sicht von der Erde größer als ein üblicher Vollmond, da er mit etwa 357.530 km Entfernung näher am Erdmittelpunkt steht. Der nächste Supervollmond ereignet sich dann schon sehr bald am 31. August 2023.