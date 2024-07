Für diese 3 Sternzeichen wird der August 2024 ein zauberhafter Liebesmonat!

Sie sehnen sich nach Zuneigung, Zärtlichkeit und wollen sich endlich wieder verlieben? Dann halten Sie speziell im August die Augen offen und wagen Sie ruhig einen zweiten Blick, lieber Zwilling. Es gibt da bereits jemanden ganz in Ihrer Nähe, mit dem es so richtig funken kann. Auch aus einer guten Freundschaft kann sich nun plötzlich die große Liebe entwickeln.

Vergebene Zwillinge sind besonders unternehmungslustig und stecken ihre bessere Hälfte schnell mit ihrer Begeisterung an. Ob Radfahren, Zelten, Wandern oder ein Kurztrip, Sie unternehmen so viel wie lange nicht miteinander und können damit frischen Wind in Ihre Beziehung bringen. Auch in der Erotik knistert es und Sie heizen einander ordentlich ein. Dieser Sommermonat wird einfach fantastisch, liebe Zwillinge!

Die Glückstage im August 2024 für die Zwillinge