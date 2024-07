Diese 4 Sternzeichen erleben im August 2024 einen rundum erfolgreichen Monat!

Es ist wohl kein Geheimnis, das Sie sich als fröhliches und lebenslustiges Sternzeichen in der warmen Sommerzeit am wohlsten fühlen, lieber Löwe! Vor allem dann, wenn die Sonne vom 23. Juli bis 23. August in Ihrem Sternzeichen steht und damit Ihre zahlreichen Qualitäten verstärkt. Doch auch auf ein paar andere Planeten können Sie sich im letzten Sommermonat ebenfalls verlassen.

Mars in den Zwillingen verleiht Ihnen reichlich Vitalität und gesundheitliche Wehwehchen sollten Ihnen weitestgehend erspart bleiben. Es kann aber auch nicht schaden, öfter mal die Treppe anstelle des Aufzugs zu nutzen und sich mit regelmäßigen Sporteinheiten fit zu halten. Doch dafür verfügen Sie ohnehin über jede Menge Energie. Merkur in der Jungfrau stärkt zusätzlich Ihr Durchhaltevermögen und Sie können im Job zeigen, was in Ihnen steckt. Vor allem in Führungspositionen glänzen Sie nun mit Souveränität und auch Löwen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, können sich jetzt entschieden durchsetzen und tolle Erfolge verzeichnen.