Geld-Horoskop: Zwischen Ihrem Jupiter und Merkur liegen vier Zeichen

Sie haben den Jupiter in der Waage oder im Schützen. Damit stehen Sie nicht unter dem direkten Einfluss der beiden Planeten. Dennoch werden Sie von ihnen gefördert, angespornt.

Ihre Erfolgsbasis: Sie ruhen in sich, sind sehr positiv gestimmt. Ihr Optimismus verleiht Ihnen die richtige Einstellung, jetzt etwas eigenes auf die Beine zu stellen. Ihre künstlerischen Talente und Ihr Gespür für Trends (besonders bei Jupiter in der Waage) helfen Ihnen dabei.

Ihr Verhältnis zum Geld: Nicht ideal. Sie lieben es eher, Geld auszugeben, es auch beim ausufernden Shopping zu verschwenden, als es einzunehmen. Seien Sie vorsichtiger mit Ihren Ausgaben.

Ihre Geldwelt, Ihr Weg zu mehr finanzieller Sicherheit: Es schlummern so viele Talente in Ihnen, die Sie oft vernachlässigen. Beim Jupiter im Schützen besonders in seiner Überzeugungskraft, die Menschen, die Sie unterstützen, mitreißen kann. Was der Jupiter in der Waage mit seinem sanften, einnehmenden Wesen schafft. Was ist Ihr Traum, Ihr sehnlichster Wunsch? Genau darin verborgen schlummert Ihre wesentliche Stärke mit der Sie es jetzt wagen können, sich selbstständig zu machen, Ihr eigenes Geschäft aufzubauen. Sie brauchen dazu die richtigen Geldpartner, die Sie unterstützen, fördern und die an Sie glauben.

Sommerglückszeit: 10. September bis 21. September

Noch mehr aktuelle Astro-Themen finden Sie hier! >>