Glücks-Komet-Horoskop: Sie sind Schütze oder Waage

Was Sie in der Vergangenheit, in den vorigen Leben geprägt hat, wird jetzt hochkommen. In aller Deutlichkeit. Sie müssen nur bereit sein, Ihren Hang, die Augen davor zu verschließen, zu überwinden. Und Ihr wahres Problem zu erkennen.

Wenn Sie sich immer wieder in Beziehungen verrennen, die in einem Chaos aus Streit und gegenseitigem Unverständnis enden. Wenn Sie sich alleine fühlen zwischen Menschen, die Sie niemals verstehen werden. Ihr Karma hat dieses Schicksal geformt: Sie erwarten vom Partner, dass er sich verändert, dass er sich anpasst. Und scheitern. Sie sind allzu sehr mit sich selbst beschäftigt. Und versuchen dem anderen, Ihre eigene Meinung, Ihren eigenen Glauben aufzuzwingen. Sie verrennen, verbohren sich dabei zu sehr in der eigenen Lebenseinstellung.

Eine tiefe Angst aus dem vorigen Leben bestimmt dieses Verhalten – die Angst unterdrückt zu werden, das Opfer zu werden, das Sie wohl einmal waren.

Die Befreiung vom Karma ebnet Ihnen den Weg zum Glück: Sie kamen auf die Welt mit dem Gefühl, etwas verändern zu müssen, Frieden zu bringen, tiefere spirituelle Erkenntnis. Vertrauen Sie Ihrem eigenen Standpunkt, ohne ihn anderen aufzudrängen. Streben Sie jenseits aller Zeitungswahrheiten eigene, tiefere Erkenntnisse an. Sonst werden Sie in der Oberflächlichkeit stecken bleiben. Ihr Glück finden Sie vor allem in der spirituellen Entwicklung und dem geistigen Austausch in der Beziehung, die von absoluter Toleranz gekennzeichnet sein muss. Dem steht nichts im Weg. Sie müssen aber die Menschen akzeptieren, so wie Sie sind. Behalten Sie dabei immer sich selbst im Auge, aber setzen Sie niemals einen anderen unter Druck.

