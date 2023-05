Glücks-Komet-Horoskop: Sie sind Jungfrau oder Steinbock

Sie stehen unter einem beflügelnden, sehr starken Einfluss des Mondknotens. Was Sie mit der Vergangenheit verbindet, Ihnen vieles klarmacht, Ihnen hilft, Ihre Lasten aus der Vergangenheit zu erkennen. Wenn Sie tiefe Ängste um die Sicherheit Ihrer Existenz scheinbar grundlos verfolgen, Ihnen die Lebensfreude rauben.

Wenn Sie Versagensängste um die großen Chancen und Möglichkeiten berauben, weil Sie sich nichts zutrauen, sich selbst kleinmachen. Ihr Karma hat Ihre Ängste geprägt, Ihr Verhalten geformt: Sie stehen unter dem Druck, sich aus Pflichterfüllung selbst vollkommen aufopfern zu müssen, sich bis zur Unkenntlichkeit anpassen zu müssen. Weil Sie in der ständigen Angst vor den Gefahren leben, die Ihnen selbst, Ihrer Existenz und Ihrer Familie drohen. Ein Karma, das wohl von Schicksalsschlägen, von Chaos und Ruin in vorigen Leben geprägt wurde. Dem folgt auch Ihr Hang, sich von gesellschaftlichen Ansehen abhängig zu machen, Angst vor der Meinung der Nachbarn zu entwickeln und sich abzusondern.

Die Befreiung vom Karma ebnet Ihnen den Weg zum Glück: Folgen Sie nur Ihrem enormen inneren Erfolgswillen, setzen Sie Ihre charismatische Ausstrahlung ein, vertrauen Sie Ihrer ganz natürlichen Autorität. Ihre Erfolge, die Anerkennung und der Respekt anderer Menschen wird Sie von Ängsten befreien. Auch wenn Sie Angst davor haben, Sie können sich in jede neue Aufgabe sehr schnell hineinfühlen und sie zur finanziellen Bereicherung nutzen. Fliehen Sie nicht vor neuen Pflichten, Sie wachsen daran, wachsen über sich selbst hinaus. Es gelingt Ihnen alles, was Ihnen im Moment noch Angst macht, Ihnen wie ein Berg vorkommt. Sie schaffen alles, Sie kommen aus jeder Krise, wenn Sie sich selbst mehr zutrauen. Denken Sie an all das, was Sie in Ihrem Leben schon geschafft haben. Das wird Sie motivieren, Ihnen Mut machen und Zuversicht geben.

