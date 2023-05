Horoskop: Der Glücks-Komet kommt!

Sie sind sehr eng mir der Vergangenheit verbunden. Besonders derzeit. Das sagt Ihnen Ihre Nähe zum Mondknoten, der Ihnen einen ersten Weg aus Ihrem Karma weist.

Sie müssen ganz ehrlich zu sich selbst sein. Bereit sein, die inneren Zwänge, die Widerstände, die Verhaltensmuster zu erkennen, die Sie von Ihrem Weg abbringen, in immer wieder den selben Schwierigkeiten verwickeln.

Wenn eine unerklärliche Angst vor Verrat die Nähe zum Partner verhindert. Wenn Sie Enttäuschungen, Dramen förmlich anziehen. Ihr Karma hat dieses Verhalten geformt: Sie klammern sich zu sehr an das, was Sie haben, was Sie zu besitzen glauben. Nicht nur auf materieller Ebene. Auch an Ihrer Liebe halten Sie sich fest, an Ihrer Anerkennung im Beruf, an gesellschaftliches Ansehen. Eine zwanghafte Verlustangst fesselt Sie, nimmt Ihnen die Freiheit, die Luft frei zu atmen. Nicht nur Ihnen, sondern eben auch den Menschen, die Sie umgeben, die Sie erdrücken.

Die Befreiung vom Karma ebnet Ihnen den Weg zum Glück : Stehen Sie zu sich selbst und zu Ihren enormen Qualitäten. Ihr Glück ist nicht von anderen abhängig. Verkaufen Sie sich nicht mehr selbst unter Wert, nur um sich oberflächliche materielle Wünsche zu erfüllen. Sie müssen mehr auf die Stimme Ihres Herzens, auf Ihre wahren Sehnsüchte, auf die wahren Bedürfnisse Ihrer Persönlichkeit hören. Haben Sie Vertrauen in die Veränderungen, die auf Sie zukommen. Sie spüren selbst, was Sie loslassen müssen, um Ihren größten Wunsch zu erfüllen. Sie sind ein Spätzünder, dem sich jetzt die Chance eröffnet, aus dem Nichts heraus, finanzielles Glück zu machen.

