Glücks-Komet-Horoskop: Sie sind Stier

Der Mondknoten wirkt sehr stark auf Sie, zwanghaft, herausfordernd. Sie spüren jetzt, was Sie fesselt, was auf Ihnen lastet, Ihnen die Lebensfreude raubt. Sie erkennen falsche Verhaltensmuster, die vom Karma ausgelöst werden, das in Schicksalsschlägen eines vorigen Leben seinen Ursprung hat.

Wenn Sie tiefe Verlustängste in einen geradezu manischen Geiz treiben, wenn Sie sich selbst nichts gönnen, nur vom Streben nach Geld, nach finanzieller Sicherheit getrieben sind. Aber gleichzeitig Ihr Geld für andere verschleudern, sich zur Großzügigkeit zwingen, die Sie später bereuen. Wenn Sie häufig in einen Streit ums Geld geraten, der Beziehungen vergiftet und Freundschaften zerstört. Ihr Karma hat diese Zerrissenheit geprägt: Eine unerklärliche Angst um die finanzielle Sicherheit, die meist gegeben ist, die Sie aber in einem vorigen Leben vermisst haben. Häufig steht am Ursprung dieses Karma der finanzielle Ruin, die Vertreibung vom eigenen Besitz, auch aus der Heimat durch den Krieg. Und aus der falschen Großzügigkeit spricht das Bemühen die Menschen, die Sie lieben, von diesen Sorgen fern zu halten. Sie zu behüten und zu umsorgen.

Ihre Befreiung vom Karma nimmt Ihnen eine schwere Last ab: Sie müssen eine gesunde Einstellung zum Geld finden. Sie müssen Ihre Existenz absichern, wenn Sie es nicht bereits getan haben, was eigentlich anzunehmen ist. Dann werden Sie sich bewusst, dass Sie nichts zu befürchten haben, bleiben Sie besonnen, gehen Sie keine überflüssigen Risiken ein, die nicht zu Ihrem Leben passen. Sie brauchen vor allem einen festen Boden unter den Füßen, den Ihnen ein enger Zusammenhalt in der Familie, unter Freunden bieten wird. Es ist vollkommen egal, was die Nachbarn von Ihnen denken, Sie müssen glücklich sein, sich sicher fühlen.

