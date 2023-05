Glücks-Komet-Horoskop: Sie sind Fisch oder Krebs

Der Mondknoten verbindet Sie nicht nur mit der Vergangenheit, lässt Sie nicht nur Ihr Karma genau erspüren, sondern gibt Ihnen auch die Kraft , sich davon zu lösen – das zu überwinden, was Sie behindert, was Sie bremst, was der Verwirklichung Ihrer größten Wünsche im Weg steht. Ihr Karma fesselt Ihren starken Drang zur Selbstverwirklichung.

Wenn Sie immer wieder zum Opfer der Menschen werden, die Ihnen nahestehen. Partner , Freunde, Kollegen. Wenn Sie sich vom Leben ausgeschlossen fühlen und mit Verbissenheit darum kämpfen, der Beste zu sein. Ihr Karma hat dieses Verhalten geformt: Eine unerklärliche Angst vor Einsamkeit bestimmt über Sie. Und gleichzeitig die Angst, sich in Gefühlen zu verlieren und in Abhängigkeit, in ein Gefängnis der Emotionen zu geraten. Das führt in ein Chaos, in eine Zerrissenheit, der Sie in einem vorigen Leben wohl ausgeliefert waren. Ihr Karma erzählt von Unterdrückung, von einem Menschen, der tatsächlich einmal in Gefangenschaft geriet, über den die Mächtigen bestimmten, der zum Spielball im Machtkampf anderer wurde.

Die Befreiung vom Karma ebnet Ihnen den Weg zum Glück: Sie müssen ein neues Vertrauen in das Leben entwickeln, auch Vertrauen in die Menschen. In dem Sie sich in Freundschaften , Partnerschaften niemals aufgeben, so stark Ihre Gefühle auch sein mögen. Ein Mensch, der Sie liebt, muss Sie so akzeptieren, so lieben, wie Sie wirklich sind. Voraussetzung dafür ist, dass Sie sich selbst lieben, selbst achten und sich etwas zutrauen. Was Ihnen die Verbissenheit nehmen wird, mit der Sie um Anerkennung kämpfen.

