Glücks-Komet-Horoskop: Sie sind Widder oder Zwilling

Der Einfluss des Mondknotens auf Sie ist mäßig, aber dennoch werden Sie jetzt Zwänge, Lasten, die vom Karma ausgelöst werden, stärker spüren als sonst. Sie fühlen, was Ihr Leben häufig in die falsche Richtung drängt.

Wenn Ihre Beziehungen immer wieder in eine Krise geraten, weil Sie über den Partner dominieren wollen, weil Sie nur Ihre eigene Meinung gelten lassen – in der festen Überzeugung, dass Sie alleine recht haben. Dass Sie nicht nur Ihren Partner, auch Ihre Freunde, Ihre Kollegen vor falschen Entscheidungen bewahren müssen. Ihr Karma hat dieses Verhalten geformt: Die Angst um die Sicherheit der Existenz, um Ihre Familie, um Ihre Freunde bestimmt über Sie. Geprägt von einem harten Leben, von Armut und Entbehrungen, in dem Sie viel kämpfen mussten und es tatsächlich auf Sie alleine ankam, auf Ihre Durchsetzungskraft, auf Ihren Mut . Mag sein, dass Sie diesen Kampf in einem vorigen Leben verloren haben, dass Sie scheiterten, was sich in Ihrer Seele tief eingegraben hat und Ihre Ängste bestimmt.

Die Befreiung vom Karma ebnet Ihnen den Weg zum Glück: Sie müssen lernen, den anderen Menschen etwas zuzutrauen – angefangen bei Ihrem Partner, bei Ihren Kindern, die Ihr Verhalten entmündigt, unselbständig macht. So dass Sie ganz alleine die Verantwortung tragen müssen, was Sie schwer belastet, Sie gefangen nimmt, Ihre Lebensfreude raubt. Sie müssen lernen, zu teilen, nicht nur das Geld, das Glück, den Erfolg. Sondern auch die Sorgen und Probleme. Das wird Sie ungemein befreien, Ihnen neue Kraft und neuen Mut schenken.

